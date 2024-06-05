《美品》GHERARDINI　ゲラルディーニ　ショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪＜＜商品概要＞＞◼️ブランドGHERARDINI ゲラルディーニ◼️アイテムショルダーバッグ肩掛けレディース◼️状態ヨレあり(10枚目)ほか目立った傷や汚れ無しの美品※写真にて掲載しております。画像のご確認お願いします。◼️付属品保存袋◼️カラーゴールド◼️平置き実寸サイズ縦：約18cm横：約32cm奥行き：約9cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◼️配送簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。◼️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)※鑑定済みの正規品のみ販売しております！※即購入OKです！素人検品の為、見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。



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