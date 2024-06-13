ユナイテッドトウキョウ　トップス

柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖サイズ：0肩幅：36cm身幅：39cm着丈：60cm袖丈：25cm2年くらい前に7,000〜8,000円くらいで購入しましたが2度くらいしか着用していないためとても綺麗な状態です。⭐︎プロフィールご確認下さい⭐︎



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