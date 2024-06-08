mystic　シャーリングキャミソール　ピンク

柄・デザイン...無地カップ...カップなし季節感...春,夏,秋,冬定価 ¥6,490-カラー ピンク現在ウェブでは完売となっています繊細なレース生地のシャーリングがたっぷり施されたキャミソール。・切り替え部分の細やかなデザインが目を惹く一枚。・透け感のある素材なので、重ね着しても重たくなりません。・鮮やか過ぎないカラー展開は、コーデを上品な雰囲気に仕上げてくれます。カラーはピンクと表記していますが、上品なブラウンといったカラーです。一目惚れで購入しましたが、手持ちの服と合わせても私には似合わなかった為、泣く泣く出品致します。お探しの方、よろしくお願いいたします!



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