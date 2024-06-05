個性派　Rodin 柄シャツ　ブラウス　90年代　昭和　レトロ

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商品詳細
a413/自ダ11#MERRY古着アパレル⭐️コメントなし即購入•大歓迎⭐️フォロー割引、まとめ割あります！⇨購入前に『フォロー中』とお気軽にコメントください^^〜1000円以上が対象〜⭐️ご購入前にプロフィールをご確認ください！♦︎商品についてサイズ:表記なし素材:ポリエステル100%透け感あり(\u003e◡\u003c)注意事項をご確認下さい(\u003e◡\u003c)⭐️⭐️サイズの詳細は写真にてご確認下さい。素人が平置きで採寸しています。多少の誤差はご了承下さい⭐️⭐️⭐️⭐️写真によっては色合いが異なる様に見える場合がございます⭐️⭐️⭐️⭐️検品して出品していますが、シミや汚れ、糸ほつれ、毛羽立ち、ボタン外れがあるものもあるかと思います。ご了承下さい⭐️⭐️⭐️⭐️発送は基本的に圧縮して発送します。中には、折ジワなどがつきやすい商品はもありますのでご了承下さい⭐️⭐️⭐️⭐️綺麗な状態ではありますが、自宅保管になる為、完璧を求める方神経質な方はご遠慮下さい⭐️⭐️
http://narcologia.ru/goods/choice370085.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful281551.html
http://narcologia.ru/goods/diamond199558.html
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