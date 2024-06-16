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Courregesクレージュ タグ付き新品キャミソール 黒 SSサイズ 身幅35着丈50です！素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいm(__)m【商品詳細】＊コントラスト＊バイアス＊スクエアネックライン＊刺繍ロゴ入りタンクトップ＊100%コットン※海外輸入品となりますので国内正規品と比べ若干の縫製の処理等に甘い部分がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮ください。輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さい。#BLACKPINK#Jennieカラー···ホワイトカラー···ブラックカップ···カップなし