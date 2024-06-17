新品未使用【シエルエアー】JAQUARD SHIRT ベージュ　ブラウス　シャツ

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新品未使用のタグ付きです。CIEL'AIR定番のビッグシルエットブラウス。えり抜きをしてもスタイリングできます。共地で企画している、キャミソールワンピースと着用するとセットアップスタイリングが楽しめ一番したのボタンをカシュクールのようにしてもご着用いただけます。【原産国】中国【混率】ポリエステル97%スパンデックス3%※ポリエステル:素材の長所は高い強度です。吸湿性や吸水性が低く、速乾性が高いこともポリエステルの大きな特徴です。CA1A-T252【Color】Beige【サイズcm】Fサイズ着丈:74cm バスト:142cm袖丈45.5cmTomorrowland アダムエロペ ジャーナルスタンダード シアタープロダクツbeautifulpeopletodayfulナノユニバースBonjourSaganボンジュールサガンUngridZARAH\u0026Mforever21STUDIOSenfoldMM6sacaistylingHYKEtheshinzoneシンゾーンplageROKUELINjonnlynxrim.arkリムアークarchiアーキSOLOVTANCIROIPONTIポンティUN3DNOWOSSHIPScoennanouniverseTOMORROWLANDFREAK'SSTOREBEAMSgreenlebelrelaxingMAISONEUREKADraweryoriPERVERZETHEDallasstylingTOGAkeishirahataトゥデイフルTODAYFULstylemixirスタイルミキサーメゾンマルジェラAckalecielbleuテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル、韓国系色···ピンク袖丈···長袖素材···サテン