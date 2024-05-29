週末値下げ　新品未使用　ファインコットンジャージTシャツ

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ファインコットンジャージTシャツです。先日セレクトショップにて購入しましたが、イメージと違った為出品します。新品、未使用です。色はグレーです。定価4,950円程です。綿100%自宅保管、素人検品の為見落とし等あるかもしれませんがご了承下さい。神経質な方はご購入をお控え下さい。m(__)m#ベイクルーズ#ファインコットンジャージTシャツ柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏