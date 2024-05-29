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週末値下げ　新品未使用　ファインコットンジャージTシャツ
商品番号 I64301951505
商品名

週末値下げ　新品未使用　ファインコットンジャージTシャツ
ブランド名 ベイクルーズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファインコットンジャージTシャツです。先日セレクトショップにて購入しましたが、イメージと違った為出品します。新品、未使用です。色はグレーです。定価4,950円程です。綿100%自宅保管、素人検品の為見落とし等あるかもしれませんがご了承下さい。神経質な方はご購入をお控え下さい。m(__)m#ベイクルーズ#ファインコットンジャージTシャツ柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/stage148397.html
http://narcologia.ru/goods/freezer97398.html
http://narcologia.ru/goods/tenet669663.html
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