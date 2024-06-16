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ジョン・ガリアーノ　Tシャツ
商品番号 Y68140563691
商品名

ジョン・ガリアーノ　Tシャツ
ブランド名 ジョンガリアーノ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋2回着用。綺麗な状態です。花の刺繍とジョンガリアーノの名前刺繍が凝ったデザインです。背中の花も刺繍です。断捨離中で、早めにお買い上げしていただきたく、値下げしました。
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