ジョン・ガリアーノ　Tシャツ

柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋2回着用。綺麗な状態です。花の刺繍とジョンガリアーノの名前刺繍が凝ったデザインです。背中の花も刺繍です。断捨離中で、早めにお買い上げしていただきたく、値下げしました。



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