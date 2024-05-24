ピンクハウス 綿ローン 生成色×黒 ドット 水玉 ピコフリル 刺繍ブラウス

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ピンクハウスの綿ローン素材の六分袖ブラウスです♡大人かわいいシックな色合いです(o^^o)ピコフリルとピコレースがたっぷりと施されていて、可愛らしいです♡肩幅39.5cm身幅51cm着丈59cm※お値下交渉は不可です※おまとめの場合のみ送料分お値下致しますので、お声がけ下さい。その他質問などありましたら、お気軽にコメント下さいませ♡#ワンダフルワールド#wonderfulworld#カネコイサオ#kanekoisao#インゲボルグ#ピンクハウス