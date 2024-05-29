genten ゲンテン 肩がけ トートバッグ 本革レザー 自然素材 ブラウン ...

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【ブランド】ゲンテン genten肩がけトートバッグヌメ革【カラー】ブラウン 茶色【サイズ・仕様】平置き時のおよそのサイズ（㎝）縦30.5cm幅37cmマチ10.5cm本体から持ち手までの高さ20.5cmA4サイズ以上収納可ポケット 4箇所自立可ロゴ刻印マグネット開閉内側は劣化の少ない布張り仕様【状態】多少の使用感と傷が少々あります。丸い染み所々ありますが、経年変化で全体が濃くなれば、さらに目立たなくなります。詳しくは写真にてご覧ください。☆外側オールレザー丁寧な麻糸ハンドステッチ有ゲンテンらしい質の良い牛なめし革のおかげで小細工無しの極上シンプル、スリムデザイン！ヌメ革特有の光沢感と贅沢な質感をぜひ！☆イタリアンオイルドレザーフィレンツェ名門タンナー、バダラッシ・カルロ社“ミネルバリスシオ。しっとり滑らか、肉厚でこっくり。なめし革。植物タンニン染め。※画面上の色と実物の色は若干違って見える場合もございますがご了承下さいませ。※配送について簡易梱包での配送になります。※個人保管ですのでチェックはしておりますが、細かな傷やスレ等見落としがある場合もございます。神経質の方のご購入はお断り致します。中古品にご理解頂ける方のみよろしくお願い致します！！素材···レザー(本革)カラー···ブラウントートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)