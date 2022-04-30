値下げ　ヴィオラドーロ かごバッグＭ VIOLAd'ORO SANDRO

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「購入いいですか？」の確認不要です☆そのまま購入お願いします。１度使っただけです。美品です。しまったままで保管していました。値下げ交渉御遠慮ください。開閉はワンタッチで開くマグネット仕様で、荷物の出し入れもスムーズです。円形のマチで荷物がたっぷり入る収納力。長財布やポーチなど必需品の他、ペットボトルや折り畳み傘なども収まります。内ポケット付きなので小物の整理も◎普段やお出かけにはもちろん、春夏のお仕事バッグにも最適です。*写真に撮った物をそのまま梱包して発送させていただきますので、写真をよくご覧になってご検討ください*写真はなるべく実物に近い色で撮影するように心がけていますが、お使いのモニターやスマートフォンにより色が異なってみえる場合がございます。ご了承ください。*ご購入の前にサイズや素材を十分にご確認ください。メーカー品番/シリーズ名V-8087(V8087)/SANDROサンドロ■サイズ Ｍ約22×19(上辺40)×19(縦×横×幅cm)■素材本体 ラフィア、牛革/裏地 コットン■重量約550g■開閉マグネット■ポケット正面内側にオープンポケット2つ、背面内側にファスナーポケット1つ■原産国フィリピン製#ヴィオラドーロ#かごバッグ#バッグ#VIOLAd'ORO#ラフィア#SANDRO#サンドロトートバッグ#ナチュラルゴールド#レディース