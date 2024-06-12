美品希少 ロイドメッシュ レザー ハンドバッグ　レッド

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商品詳細
イタリアloidmaishロイドメッシュレザーハンドバッグこの型のレッドは市場にほとんど出ておらず希少です。#つくまるバッグ高級品特有の本革\u0026しっかりした作りです。大きめのサイズでたくさん物が入ります。★カラー/レッド★素材/レザー本革★サイズ縦26cm横43cm★開閉/マグネット式★保存袋付※ロイドメッシュは日本撤退したため、今後入手は困難になっていくでしょう。#ロイドメッシュ#バリー#フェラガモ
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