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美品希少 ロイドメッシュ レザー ハンドバッグ　レッド
商品番号 M93761829305
商品名

美品希少 ロイドメッシュ レザー ハンドバッグ　レッド
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアloidmaishロイドメッシュレザーハンドバッグこの型のレッドは市場にほとんど出ておらず希少です。#つくまるバッグ高級品特有の本革\u0026しっかりした作りです。大きめのサイズでたくさん物が入ります。★カラー/レッド★素材/レザー本革★サイズ縦26cm横43cm★開閉/マグネット式★保存袋付※ロイドメッシュは日本撤退したため、今後入手は困難になっていくでしょう。#ロイドメッシュ#バリー#フェラガモ
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