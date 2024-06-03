コーチ コンパクト財布 シグネチャー ロゴ金具 フルジップ 黒 カードケース

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○商品情報coachコーチシグネチャーロゴスモールフルジップアラウンドウォレット二つ折り財布コンパクト小銭入れなし札入れカードケースCH389ロゴ金具馬車ロゴ金具新品未使用○型番CH389○サイズタテ約9.5cmヨコ約11.5cmマチ約2cm平置き実寸。(若干の誤差はご容赦ください。)○仕様ファスナー式開閉内側札入れ1カードポケット×2フリーポケット×2クリアポケット×1○カラーブラックスモークブラック○素材キャンバスレザー○付属品ケアカードつき※箱、ショッパーは付属いたしません。○状態新品未使用です。アウトレット商品につき、細かなスレや傷等がある場合がございますのでご了承ください。上記にご理解がない方は購入をお控えください。○購入場所アメリカ正規販売店アウトレットより2023年7月に自分用に購入しましたが使用しない為、出品しました。H-CO6