CHANELシャネル　大判シフォンスカーフ

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商品詳細
シャネルのシフォンスカーフです。ピンク系。約80×80センチお写真3.4枚目の様に薄いシミが何点かあります。クリーニングして頂きましたら落ちるかもしれません。柄もありシフォンですのでふわっと使って頂きますと目立たないと思います。お写真よくご覧になってご理解の上ご購入下さい。
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