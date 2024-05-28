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CHANELシャネル　大判シフォンスカーフ
商品番号 Y30113569927
商品名

CHANELシャネル　大判シフォンスカーフ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルのシフォンスカーフです。ピンク系。約80×80センチお写真3.4枚目の様に薄いシミが何点かあります。クリーニングして頂きましたら落ちるかもしれません。柄もありシフォンですのでふわっと使って頂きますと目立たないと思います。お写真よくご覧になってご理解の上ご購入下さい。
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