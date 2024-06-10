刀剣乱舞　へし切長谷部　モデル　コラボ　シャツ　レディース　Sサイズ

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商品詳細
◎即購入可能◎こちらは、新品未使用品になります。刀剣乱舞ONLINEレディースコラボレーションシャツへし切長谷部 Sサイズ綿50%ポリエステル50%製造販売：FLEXJAPANINC.※こちらは防水+送料込みの価格になります。※厚さを超えてしまう為襟元のプラスチックは外して発送します。
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