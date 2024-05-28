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レディースゴルフウェア、長袖ポロシャツ
商品番号 S17792514683
商品名

レディースゴルフウェア、長袖ポロシャツ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スポーツインナーの様な素材の薄手で柔らかい生地のトップスです。肩の部分に切り込みが入っていて2枚重ねで来ている様に見えます。白黒ですので、スポーティーで合わせやすいお品かと思います。サイズ→Mサイズ宜しくお願い致しますm(._.)mゴルフ、ゴルフウェア、レディースゴルフウェア、トップス、ポロシャツ、ゴルフインナー、韓国、韓国ゴルフウェア
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