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美品　M'sグレイシー　半袖フリルカットソー　ブラック
商品番号 M56145148192
商品名

美品　M'sグレイシー　半袖フリルカットソー　ブラック
ブランド名 エムズグレイシー
特別価格 税込 1,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋サイズ着丈　４３センチ身幅　４３センチスーツのインナーは勿論の事、スカートやパンツにも合わせやすい丈のカットソーだと思います。昨年購入し、一度だけ短時間着用。自宅にて保管していましたが着用する機会もない為、出品致します。
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