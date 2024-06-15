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- 美品 M'sグレイシー 半袖フリルカットソー ブラック
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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋サイズ着丈 ４３センチ身幅 ４３センチスーツのインナーは勿論の事、スカートやパンツにも合わせやすい丈のカットソーだと思います。昨年購入し、一度だけ短時間着用。自宅にて保管していましたが着用する機会もない為、出品致します。
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