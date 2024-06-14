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ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ フリーサイズ 刺繍
商品番号 K81748449794
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ フリーサイズ 刺繍
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡VivienneWestwoodREDLABEL再構築パッチワークポロシャツ特筆すべきダメージ等は見当たりませんが、4、5回着用した古着になります。多少の毛羽立ちあります、お気になさらない方でお願い致します。今年春にクリーニング済みです。（株）インコントロ日本製00(フリーサイズ)綿100%黒×白、生成×赤×青のボーダー柄ボタン3箇所襟以外は全体的に伸縮性あり素人採寸になりますが平置きで、着丈短い部分　約58.5cm着丈長い部分　約69.5cm身幅　約60cm肩幅　約64.5cm袖丈　約49cm強胸元のワッペンが可愛く、裾はアシンメトリー、変形デザインになります。身幅もゆったりしており幅広いサイズの方に着用して頂けるポロシャツです。自宅保管の期間や古着へのご理解も含め、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#ポロシャツ#ボーダー柄#再構築#パッチワーク#フリーサイズ#ワッペン#刺繍#マルチボーダー　柄・デザイン···ボーダー袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit602486.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce640655.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful699951.html ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ フリーサイズ 刺繍 | フリマアプリ ラクマ
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