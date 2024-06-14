ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ フリーサイズ 刺繍

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♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡VivienneWestwoodREDLABEL再構築パッチワークポロシャツ特筆すべきダメージ等は見当たりませんが、4、5回着用した古着になります。多少の毛羽立ちあります、お気になさらない方でお願い致します。今年春にクリーニング済みです。（株）インコントロ日本製00(フリーサイズ)綿100%黒×白、生成×赤×青のボーダー柄ボタン3箇所襟以外は全体的に伸縮性あり素人採寸になりますが平置きで、着丈短い部分 約58.5cm着丈長い部分 約69.5cm身幅 約60cm肩幅 約64.5cm袖丈 約49cm強胸元のワッペンが可愛く、裾はアシンメトリー、変形デザインになります。身幅もゆったりしており幅広いサイズの方に着用して頂けるポロシャツです。自宅保管の期間や古着へのご理解も含め、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#ポロシャツ#ボーダー柄#再構築#パッチワーク#フリーサイズ#ワッペン#刺繍#マルチボーダー 柄・デザイン···ボーダー袖丈···長袖