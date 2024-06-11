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ＡＴＡＯ　２ウェイバッグ
商品番号 I28673283405
商品名

ＡＴＡＯ　２ウェイバッグ
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···紺色柄・デザイン···その他素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可横　約４０センチ縦　約２４センチマチ　１０センチ内ポケット　チャックのポケット１つチャック無しポケット２つあります数回使用してます　後ろポケットの裏にシミがあります８枚目の写真をご参考願います角のスレもなく奇麗です
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