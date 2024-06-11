ＡＴＡＯ　２ウェイバッグ

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商品詳細
カラー···紺色柄・デザイン···その他素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可横 約４０センチ縦 約２４センチマチ １０センチ内ポケット チャックのポケット１つチャック無しポケット２つあります数回使用してます 後ろポケットの裏にシミがあります８枚目の写真をご参考願います角のスレもなく奇麗です
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