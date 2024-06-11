ジェイ\u0026エムデヴィッドソン ハンドバッグ

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Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：ハンドバッグブランド：J\u0026MDavidson(ジェイ\u0026エムデヴィッドソン)商品名：ミニヴィヴィ型番：-実寸サイズ：縦:約18cm横:約22～27cmマチ:約13.5cmハンドル:本体まで約18cm(撮影時の採寸)カラー：白素材：レザーコンディションの備考：【外側】 ・全体的⇒薄らと汚れている/変色若干/型崩れ若干 ・底面⇒角擦れ目立つが破れなし ・ハンドル⇒擦れ若干/黒ずみ/変色全体的に若干/ヒビ割れ若干 ・メイン口⇒角擦れ若干/ヒビ割れ若干【内側】 ・全体的⇒薄らと汚れている/変色若干製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：クロシェット、パドロック(鍵あり)、ネームタグ返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。