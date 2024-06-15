未使用 ホビーマスター 1/72 Su-57 フェロン エアパワーシリーズ

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ホビーマスター1/72スホーイSu-57FelonHA6802Su-57はトップガン2マーヴェリックでトムクルーズの駆るF-14トムキャットと死闘を繰り広げた第5世代戦闘機の実機でステルス性、3次元推力偏向ノズルによる高運動性など第5世代機に求められる種々の要素を実践的にまとめた野心機疑似カナードのレヴコンシステム、３次元推力偏向ノズルの組み合わせで運動性能はあのF-22を上回るとも目されており剥き出しのIRSTやエンジン周り、機体の続ぎ目の処理など荒削りな部分は多々あるものの高度なステルス性も併せ持つという実戦配備された機体数は2022年6月時点でたったの6機でありステルス能力と高運動性を両立させた第5世代戦闘機の製造が如何に困難なものかが伺い知れる本品撮影時のみ撮影箇所までのみ開封しておりますが、発泡スチロールから一度も取り出しておらず完全に未使用ですダイキャスト完成品宜しくお願い致しますHobbyMasterHMトップガントップガンマーヴェリック