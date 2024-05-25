23区 リネンシャツ 7分袖 麻100% 白 サイズ38 aw5

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23区リネンシャツ麻100%7分袖白サイズ38レディース23区の長袖シャツです。真っ白なリネンシャツで、夏の日差しに映える素敵なシャツです。さらっとした生地は、清涼感あり暑い季節もとても快適にお過ごしいただけます。紫外線対策やエアコン対策など、羽織としてもお使いいただけます。目立った難なく綺麗な状態です。お探しの方はぜひ！〇サイズ38裄丈約67cm肩幅約39cm身幅約48cm袖丈約45cm着丈約64cm※袖丈は7分袖ですが、実寸も参考にご検討ください。〇素材麻100%ご質問ございましたら、お気軽にご連絡ください^^※計測値の多少の誤差はご了承ください※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷・汚れなども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない付属品や撮影小物は付きません。※圧縮して梱包させていただく場合がございます。他にもお洋服出品していますのでご覧ください♪#Kona洋服出品中aw5色...ホワイト袖丈...七分袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...リネン(麻)テイスト・シーン...オフィスカジュアル、カジュアル