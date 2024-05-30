Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok

美品です。ぜひご検討ください(ˊᵕˋ)【特徴】フレアシルエットが印象的なカラーデニム。引き続きトレンド傾向のフレアデニムは押さえておきたい1本。ナチュラルなムードを落とし込みホワイトとブラウンの展開に。ステッチを配色で施し少しカジュアルな仕上がりです。【スタイリングポイント】カジュアルなロゴトップスでラフなスタイリングに仕上げるのがポイント。足元はヒールサンダルでシティ感をプラスするとオシャレです。【製品寸法】ウエスト24インチ股下FREE/裾幅34cm/ウエスト67cm/ヒップ96cm/わたり周り60cm/ひざ周り58cm/股下73cm/股上30.5cm/計量約652g【素材】綿100％商品番号：U02348EW09066ブランド商品番号：11192242700101シーズン：2019年春夏#FRAYI.D#MilaOwen#SNIDEL#LilyBrown#gelatopique#URBANRESEARCH#KBF#IENA#SpickandSpan#journalstandard#BEAUTY\u0026YOUTH#UNITEDARROWS#greenlabelrelaxing#Kastane#ADAMETROPE'#Ungrid



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