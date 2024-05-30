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Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok
商品番号 I65930607817
商品名

Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok
ブランド名 アングリッド
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品です。ぜひご検討ください(ˊᵕˋ)【特徴】フレアシルエットが印象的なカラーデニム。引き続きトレンド傾向のフレアデニムは押さえておきたい1本。ナチュラルなムードを落とし込みホワイトとブラウンの展開に。ステッチを配色で施し少しカジュアルな仕上がりです。【スタイリングポイント】カジュアルなロゴトップスでラフなスタイリングに仕上げるのがポイント。足元はヒールサンダルでシティ感をプラスするとオシャレです。【製品寸法】ウエスト24インチ股下FREE/裾幅34cm/ウエスト67cm/ヒップ96cm/わたり周り60cm/ひざ周り58cm/股下73cm/股上30.5cm/計量約652g【素材】綿100％商品番号：U02348EW09066ブランド商品番号：11192242700101シーズン：2019年春夏#FRAYI.D#MilaOwen#SNIDEL#LilyBrown#gelatopique#URBANRESEARCH#KBF#IENA#SpickandSpan#journalstandard#BEAUTY\u0026YOUTH#UNITEDARROWS#greenlabelrelaxing#Kastane#ADAMETROPE'#Ungrid
http://narcologia.ru/goods/composite131554.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy748653.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement132499.html

Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok
Ungrid（アングリッド）の「カラーフレアステッチデザインデニム ...

Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok
Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム ブラウン

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Ungrid（アングリッド）の「カラーフレアステッチデザインデニム ...

Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム　即購入ok
【新品未使用】Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム

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【新品未使用】Ungrid カラーフレアステッチデザインデニム

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