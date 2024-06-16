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MM6　マルジェラ　ジャパニーズバッグ　メッシュ　青　ブルー
商品番号 T99521575668
商品名

MM6　マルジェラ　ジャパニーズバッグ　メッシュ　青　ブルー
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 4,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのメルカリで1年半程前にお譲りいただきました、MM6のメッシュのジャパニーズバッグです（●＾o＾●）★2年くらい前の春夏シーズン限定カラーのようです☆（定価23,100円のお品との事でした）きれいな青で　差し色に良いです♪サイズは、高さ43センチ・幅35センチです★※500mlのペットボトルも入るサイズで　ちょっとしたおでかけ等にちょうど良いサイズです（●＾o＾●）★※手持ちでも、肩掛けにもできました☆シーズン通して使用されたお品をお譲りいただき、何度か利用いたしましたが、メッシュの乱れや目立つ汚れもなく　まだまだご利用いただけると思います（●＾o＾●）ジャパニーズバッグが好きで　他の色の出番の方が最近は多かったので、こちらは　活用いただける方にお譲りできればと思い　出品いたしました☆ビニール＋ぷちぷち包みで　宅急便発送予定です☆（●＾o＾●）☆よろしくお願いいたします☆
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