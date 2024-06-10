Ships ジャケット　[美品]

着丈···ミドルカラー···グリーン柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋ポリエステル100%以前shipsで15000円ほどで購入しました。2、3回ほど着用しましたが、新品に近いかと思います。168センチでこの着丈です。男女どちらでも着用いただけると思います。中古品ですのでご理解のある方よろしくお願いします。#春ジャケット#夏ジャケット#秋ジャケット#柄ジャケット#カジュアル



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