Ships ジャケット　[美品]

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商品詳細
着丈···ミドルカラー···グリーン柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋ポリエステル100%以前shipsで15000円ほどで購入しました。2、3回ほど着用しましたが、新品に近いかと思います。168センチでこの着丈です。男女どちらでも着用いただけると思います。中古品ですのでご理解のある方よろしくお願いします。#春ジャケット#夏ジャケット#秋ジャケット#柄ジャケット#カジュアル
http://narcologia.ru/goods/capitation778108.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild793952.html
http://narcologia.ru/goods/kindness197005.html
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