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商品詳細
★：新品 リネンロングワンピース黒＆新品スヌード２点：新品 リネン ロングワンピース 黒サイズ：L 肩幅40 胸囲108 着丈125 袖丈42cm素材：麻ネックレス等付属していません裏地無し※青Lも同じサイズで出品中 ネットで購入したところ私にはサイズが大きすぎました：新品 青×白 コットンスヌードサイズ：約25×140㎝素 材：綿100％※２枚目キャトルセゾンの帽子やベージュのリブニットは 付属していません イメージです袖丈...七分袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...夏
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