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新品　リネンロングワンピース黒＆新品スヌード２点
商品番号 W49096945641
商品名

新品　リネンロングワンピース黒＆新品スヌード２点
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★：新品　リネンロングワンピース黒＆新品スヌード２点：新品　リネン　ロングワンピース　黒サイズ：L　肩幅40　胸囲108　着丈125　袖丈42cm素材：麻ネックレス等付属していません裏地無し※青Lも同じサイズで出品中　　ネットで購入したところ私にはサイズが大きすぎました：新品　青×白　コットンスヌードサイズ：約25×140㎝素　材：綿100％※２枚目キャトルセゾンの帽子やベージュのリブニットは　付属していません　イメージです袖丈...七分袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...夏
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