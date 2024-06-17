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- 【週末お値下げ】INDIVI リバーノーカラーショートコート
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商品詳細
ハミルトンラムズウール軽い着心地の良質なリバー仕立てノーカラーショートコートです。色はブラウンとベージュの間くらいの柔らかい色です。程よい丸みのあるフォルムや、ゆとり感、ウエスト切り替えなど、細部までこだわって作られています。ややヒップが隠れるショート丈なのでいろいろなボトムに合わせやすく、カーディガン感覚でさらっと羽織って頂けます。一度着ただけですので、汚れやほつれもなく美品です！購入価格¥34,980サイズ38(M)着丈61cmB112cm袖丈50cm肩幅53cm
http://narcologia.ru/goods/traverse202826.html
http://narcologia.ru/goods/reboot853636.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture235641.html
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