【週末お値下げ】INDIVI リバーノーカラーショートコート

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mayuta(INDIVI OFFICIAL)｜INDIVIのノーカラーコートを使った ... mayuta(INDIVI OFFICIAL)｜INDIVIのノーカラーコートを使った ...

ハミルトンラムズウール軽い着心地の良質なリバー仕立てノーカラーショートコートです。色はブラウンとベージュの間くらいの柔らかい色です。程よい丸みのあるフォルムや、ゆとり感、ウエスト切り替えなど、細部までこだわって作られています。ややヒップが隠れるショート丈なのでいろいろなボトムに合わせやすく、カーディガン感覚でさらっと羽織って頂けます。一度着ただけですので、汚れやほつれもなく美品です！購入価格¥34,980サイズ38(M)着丈61cmB112cm袖丈50cm肩幅53cm