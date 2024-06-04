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マザーズバック
商品番号 R18068144882
商品名

マザーズバック
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 3,204 円
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商品詳細

新宿伊勢丹で購入したマザーズバックです。2.3回しか使用していません。おむつ替えシートもついてます^-^
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