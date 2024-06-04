エルメス ジグザグのサングル カレ55 ブルージーン

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SANGLESENZIGZAGBANDANA55BleuJean/Blanc22SWの人気商品です。銀座メゾンエルメスにて2022年1月に購入。新品未使用、タグ付き。定価37400円、55×55。ジャポンタグ、ショップカード、リボンを付けて付属のBOXに入れて配送いたします。新品未使用品ですが素人保管ですので完璧を求める方はご遠慮ください。他出品サイトにも出してますので出品削除の場合は申し訳ありません。