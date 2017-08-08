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- お買得 80-90s Columbia マウンテンパーカー ジャケット 白タグ
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商品詳細
-Brandname-【Columbia】-Sex-レディースユニセックス-Size-表記(18/20サイズ)XL~3L相当着丈72cm/身幅56cm/肩幅cm/袖丈76cm(ラグラン丈)※多少の誤差はご了承下さい。-Cloth-表地:ナイロン100%-Color-黄色イエロー蛍光色紺色ネイビー-Condition-【C】-写真5枚目をご覧下さいS:新品未使用/デッドストックA:使用感のあまりない比較的綺麗な状態B:一般的な古着の状態C:部分的に目立つ汚れやダメージがある状態D:着用には問題のない状態-addto--管理番号-328★☆その他も出品しております☆★#YEMSshopの古着一覧#YEMSshopのレディース3Lサイズ◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いです。◾️購入はコメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際はお気軽に問合せ下さい。◾️古着特有の匂い、汚れ、シワ、シミ等、多少ある事をご理解頂いた上で購入お願い致します。◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。
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