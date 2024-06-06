CAK41 セイコー 天然パール K18 ペンダントトップ ダイヤ 真珠 服部

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☆お手数ですが落札前にプロフィールを御一読下さい☆↓ジュエリー☆一覧↓【#jewelry17mochizuki】◎品質保証天然パール18金ペンダントトップの出品です。(チェーンは付属しておりません)服部時計店(セイコージュエリー)を表す鳥(燕)の刻印が入っております。脇石には透明度の高い良質なダイヤモンドが煌めき、デザイン性が高く上品で存在感のある逸品です。普段使いからパーティーなどのイベント事に幅広くお使いいただけます♪【石種】真珠/ダイヤモンド0.41ct【デザインサイズ】縦幅約21.8mm×横幅約12.1mm【パールサイズ】直径約8.8mm【金具素材】K18(イエローゴールド)【総重量】約3.97g【付属品】なし【状態】仕上げ加工済。経年による細かな小キズがございます。パールに肌荒れが見受けられます。また細かな部分など磨ききれていない箇所がございますが綺麗で良好な状態のお品です。真珠は生き物が生み出す宝石ですので自然にできた疵やエクボなどは天然素材の証としてご了承下さい。#本真珠#ピンク#オーロラ#かわいい#上品#花珠#工芸品#オシャレ#ゴージャス#天然#指輪#リング#装飾品#ネックレス#ピアス#エメラルド#ダイヤモンド#ルビー#サファイア#パール#真珠#オパール#プラチナ#金 #ゴールド#ジュエリー#ブレスレット#ペンダント#イヤリング#ブローチ#k18#ウエディング#結婚式#プレゼント#贈り物#ブランドジュエリー#宝石#高級#誕生石#天然石#貴金属#誕生日#色石#アクセサリー#新品#財産#パーティー#イベント#瑪瑙#g3703k