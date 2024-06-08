レディースコート　ヒョウ柄　ポリエステル100%

カラー···ブラックフード···フードなし、生地薄め、韓国製季節感···秋季節感···秋、冬季節感···春、秋、冬季節感···秋、冬平置き 着丈 83センチ身幅 61センチ古着になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。



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