スピック＆スパンフレンチリネン麻ストライプフレンチスリーブシャツブラウスＭ相当

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪-------------------------------------------------------・気になる商品にいいねをしていただければ コメント欄にてセールのお知らせを致します！・フォローで新商品出品時にプッシュ通知でお知らせ！#さすてぃな商品一覧-------------------------------------------------------★ブランド★SPICKANDSPANPourBelleFemmeスピック＆スパンプーラベルフェム★詳細★MadeinJapanSPICKANDSPANPourBelleFemmeの襟付きフレンチスリーブシャツブラウスです。上質なフレンチリネン素材、ストライプデザインにほどよいリラックスシルエット。さわやかな大人カジュアルコーデに。★サイズ★M相当★素材★麻 100％★カラー★ストライプ ブルー系★実寸(cm)★着丈67cm肩幅38cm身幅51cm袖丈4cm※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。★状態★ネック内側に少々汚れがありますが、致命的な汚れやダメージなどなく、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿セオリー、トゥモローランド、イエナ、ドゥーズィエムクラス、アナイ、バーバリー、23区なども出品予定です。おまとめ割も致しますので、宜しければ↓をタップしてご覧ください♪#さすてぃな商品一覧#さすてぃなレディース#さすてぃなトップス★発送について★基本的にらくらくメルカリ便で発送致します。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、畳みじわなどはご了承ください。★その他★フォロワー様限定で割引を行っております。詳しくはプロフィールをご覧下さい♪TM356
http://narcologia.ru/goods/ramshackle752066.html
http://narcologia.ru/goods/stage886297.html
http://narcologia.ru/goods/ordering675179.html
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