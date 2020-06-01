ストライプ柄切り替えシャツ

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商品詳細
色···ブラック柄・デザイン···ストライプ〜ストライプとブラックの生地を切り替えたデザインシャツ〜総丈最短60/最長74胸囲(脇下)132肩幅70袖丈48アームホール48袖口周り20裾周り132衿周り44ネットで購入しタグは切ってしまいましたが、うまく着こなせなく出番が無さそうなので出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/slide941287.html
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