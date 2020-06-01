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ストライプ柄切り替えシャツ
商品番号 P82419896246
商品名

ストライプ柄切り替えシャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ブラック柄・デザイン···ストライプ〜ストライプとブラックの生地を切り替えたデザインシャツ〜総丈最短60/最長74胸囲(脇下)132肩幅70袖丈48アームホール48袖口周り20裾周り132衿周り44ネットで購入しタグは切ってしまいましたが、うまく着こなせなく出番が無さそうなので出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/slide941287.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney557749.html
http://narcologia.ru/goods/conception292757.html
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