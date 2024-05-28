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美品☆アダムジョーンズ☆シルクとレーヨンのトップス☆カットソー☆サイズS☆
商品番号 S57241698968
商品名

美品☆アダムジョーンズ☆シルクとレーヨンのトップス☆カットソー☆サイズS☆
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アダムジョーンズの高級なトップスです。カラーはブラックで合わせやすくおすすめです。肌に触れる部分はレーヨン素材で柔らかくサラッとした着心地です。装飾の部分がシルク素材です。着用回数も少ないので、使用感もそこまでない美品です。古着にご理解のある方の購入をお願いします。サイズS身幅43着丈79多少の誤差はご了承ください。カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/perpetual686546.html
http://narcologia.ru/goods/browse816391.html
http://narcologia.ru/goods/encourage17572.html
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