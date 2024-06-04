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60s 70s ビンテージ Golden Rose レトロ トップス ポロシャツ
商品番号 N96499523983
商品名

60s 70s ビンテージ Golden Rose レトロ トップス ポロシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,920 円
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商品詳細

☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️GoldenRoseカットソートップスマルチカラープルオーバーポロシャツ総柄個性派レトロretroロカビリーオールド奇抜一点ものレア昭和ロックヴィンテージVintage60s60年代～70s70年代台湾製MADEINTAIWAN100％NYLONナイロン使用感ありますが、概ね良好です。状態は画像で確認して下さい。表記サイズは「Ｌ」身幅→43肩幅→35着丈→61袖丈→21素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s64320
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