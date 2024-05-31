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agnes b アニエスベー 2WAY ショルダーバッグ ブラック 黒 レザー
商品番号 R77432503854
商品名

agnes b アニエスベー 2WAY ショルダーバッグ ブラック 黒 レザー
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 2,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☺︎その他商品はこちら☞#だるまバッグ小物✅状態ショルダー金具が片方固くなっておりますが使用に問題はありません。ショルダー紐バッグコバ部分にダメージありますのでお安く出品しております。全体的には綺麗でまだまだ使って頂けます☺︎✅ブランドagnesbアニエスベー✅アイテム2WAYショルダーバッグハンドバッグ本革レザーTHEbクロスボディ斜め掛けサフィアーノチャームb.メタル✅色ブラック黒✅素材本革スプリットレザー✅実寸㎝横約26縦約19マチ幅約8.5ショルダー約97〜109（調整可能）※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。全て平置きでの採寸です。※購入場所ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品他にもNIKEアディダスステューシーエイプグッドイナフノースフェイスポールスミストミーコムデギャルソンイッセイミヤケヨウジヤマモトルイヴィトンヴィヴィアンウエストウッドバーバリーGUCCIセリーヌポールスミスFENDIなどなどジャンル問わずアパレル商品多数出品しておりますのでよろしければご覧ください→#だるま全商品19872707
http://narcologia.ru/goods/ambassador958706.html
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