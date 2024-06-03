エインズレイ ゴルウェイ トリニティノット\u0026シャムロック C3013010

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商品詳細
商品紹介装身具アイルライド最古の磁器メーカー、ベリークグループが運営するジュエリーブランド。ゴルウェイ湾の海岸に位置するスタジオにてデザインされています。スタジオ周辺の田園地帯の美しい風景、そして、豊かな歴史と伝承からインスピレーションを受けてデザインされています。#エインズレイ#ゴルウェイ#トリニティノット\u0026シャムロック#ペンダント#C3013010カラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/perforce800365.html
http://narcologia.ru/goods/ordering575679.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement536899.html
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