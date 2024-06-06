RIMOWAリモワ ESSENTIAL Check-In L マットブラック

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RIMOWAリモワESSENTIALCheck-InLマットブラック購入後の商品登録はしておりませんので、生涯保証にご登録頂けます。ヨーロッパの直営店で7月に購入しました。日本まで、荷物を運ぶために、1度だけ使用しました。商品自体は新品同様ですが、傷やスレがございます。画像を掲載しておりますので、ご確認くださいませ。日本では、現在、在庫切れしていて、入荷待ちになっている商品になります。発送はエアパッキングとビニール袋に入れての簡易梱包になります。素人梱包になりますので、予めご了承下さいませ。ご希望であれば、購入時のコピーを同封させていただきます。保存袋付き。お値下げ不可【メーカー説明】ハイテク素材が生む最高の機能を提供するために、ドイツで設計を重ねた世界初のポリカーボネート製スーツケース。丈夫で耐久性に優れた軽量のRIMOWAEssentialCheck-InLマットブラックは革新的なスーツケースであり、洗練された旅行者にとって理想的な旅のツールです。こちらの大型スーツケースは10泊程度の長めのご旅行に最適な大きさになっています。付属のレザー製ラゲージタグとステッカーセットが含まれています。RIMOWAは2022年7月25日以降に購入いただいた新品スーツケースに対し、生涯保証を提供しています。RIMOWAの生涯保証は、製品の寿命期間全体にわたって、お客様のRIMOWAスーツケースの機能性すべてに適用されます。RIMOWAの生涯保証は、美的観点からの摩耗、間違った使用法、乱用に対しては適用されません。当社の保証を受ける場合には、保証期間内の不具合についてRIMOWA販売店、正規取扱店または正規サービスセンターに直ちにご連絡いただき、当該製品と、記入済みの保証書またはレシート等の購入証明の原本をお持ち込みいただくか、もしくはご送付ください。商品をオンライン登録済みの場合は、保証にあたっての購入証明提示が不要となりました。RIMOWA販売店および正規サービスセンターの情報は、当社のホームページwww.RIMOWA.comをご参照ください。