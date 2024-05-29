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希少 EAR トートバッグ レオパード柄
商品番号 W82643875293
商品名

希少 EAR トートバッグ レオパード柄
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

earPAPILLONNEイアパピヨネトートバッグ　レオパード柄レア柄のピンク×グリーンです。色使いも大変珍しいですが、タッセル付で綴じるタイプもレアになります。縁辺部もスレなく綺麗です。サイズ横幅45cm縦幅24cmカラー···グリーン
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