フェンディ ショルダーバッグ サコッシュ ポシェット 薄型 カシミヤ ブラック

フェンディショルダーバッグサコッシュポシェット薄型タブレットパソコンカシミヤダークグレーFendiレディースメンズユニセックス女性男性■商品ランク目立つ傷や汚れなしショルダー取付部、社外修理済ですのでキレイで気持ちよくお使い頂けます。■ブランドフェンディFendi■色・カラーダークグレー■素材カシミヤ■サイズ横幅：30高さ：33厚み：1■仕様外側 オープンポケット： ジッパー・ホックポケット：1内側 オープンポケット： ジッパー・ホックポケット：1■コメントご不明点はお気軽に「コメント／質問する」等でご連絡ください。※商品画像は、デジタルカメラで撮影しております。お客様のモニターやスマートフォン、iPhone/Androidの違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。■購入先:こちらの商品はブランドオークション「タイムレスオークション」にて仕入れた商品です。すべてダブルチェックの鑑定をしております。また、全品ホンモノ保証・返品キャンセル可能ですので、ご安心してお買い求めください。商品番号:12082270298-003390358☆-☆-☆-お値引き・問合せについて-☆-☆-☆お値引きや詳しい状態については、コメントからお願いします。--------------------------------------全商品１点モノ！全て早いもの勝ちすべて在庫１点の希少なアイテムです。最後までお読み頂き、ありがとうございました^^少しでも「いいな」と思いましたら、よろしくお願いします♪



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