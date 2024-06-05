新品 DIESEL ディーゼル 半袖Tシャツ ロゴ ブラックS

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商品詳細
新品DIESELディーゼルTシャツロゴブラックS参考価格：11,000円素材 100%COTTON特徴 半袖無地 ロゴありクルーネック(丸首)カラー ブラック（黒）サイズS約(cm)身幅44.5肩幅37総丈66そで丈182022年07月購入。使用するつもりでタグは切りはなしましたが、未使用品です。（タグ有り）よろしくお願いします。レディースTシャツレギュラーフィット半袖ロゴ品番：A048970PATI柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋
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