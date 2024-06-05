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新品 DIESEL ディーゼル 半袖Tシャツ ロゴ ブラックS
商品番号 I36275755773
商品名

新品 DIESEL ディーゼル 半袖Tシャツ ロゴ ブラックS
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品DIESELディーゼルTシャツロゴブラックS参考価格：11,000円素材　100%COTTON特徴　半袖無地　ロゴありクルーネック(丸首)カラー　ブラック（黒）サイズS約(cm)身幅44.5肩幅37総丈66そで丈182022年07月購入。使用するつもりでタグは切りはなしましたが、未使用品です。（タグ有り）よろしくお願いします。レディースTシャツレギュラーフィット半袖ロゴ品番：A048970PATI柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋
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