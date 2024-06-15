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商品詳細
ミディウミバンドカラーオーバーサイズブラウスブルーシャンブレー着用回数 3回柔らかく、艶のある上質なブルーシャンブレー生地。長めカフス、肩の切替え、両サイド前後差のあるスリットなどさりげないデザインが素敵です。ギラつかないシェルボタン。汚れ等無い美品となります。コットン 100%平置きサイズ肩幅 56.5㎝身幅 54.5㎝袖丈 ￼￼57㎝着丈（前）75㎝ （後ろ）81㎝日本製
http://narcologia.ru/goods/composite818454.html
http://narcologia.ru/goods/protein998634.html
http://narcologia.ru/goods/slide955287.html
ミディウミ バンドカラー オーバーサイズブラウス
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