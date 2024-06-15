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ミディウミ　バンドカラー オーバーサイズブラウス
商品番号 O77973246356
商品名

ミディウミ　バンドカラー オーバーサイズブラウス
ブランド名 ミディウミ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミディウミバンドカラーオーバーサイズブラウスブルーシャンブレー着用回数　3回柔らかく、艶のある上質なブルーシャンブレー生地。長めカフス、肩の切替え、両サイド前後差のあるスリットなどさりげないデザインが素敵です。ギラつかないシェルボタン。汚れ等無い美品となります。コットン　100%平置きサイズ肩幅　56.5㎝身幅　54.5㎝袖丈　￼￼57㎝着丈（前）75㎝　　（後ろ）81㎝日本製
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