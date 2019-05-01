ピープルツリー 手織りシルクフレンチスリーブトップ

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数回着用の美品です。深いお色味で、秋口も羽織と合わせて着ていただけます。参考画像と実際のお品とは柄の出方が異なるのでご注意ください。柄の出方についての返品は承れないのでよろしくお願いします。中古衣料に理解のある方、活用してくださる方のお手元に届くと嬉しいです。繊細な手織りシルクに、海の波を抽象的な柄でハンドスクリーンプリント。ツヤ感のある上質素材で、美しい色が際立ちます。やわらかいVネックとコクーン調のシルエットで仕上げた定番ブラウス。無地のボトムスに合わせてさらりと着るだけでスタイルが決まります。●貝ボタン／シルク100%／サシャ／インドより着丈 約62cm身幅 約45cmバスト約111cm素人採寸につき誤差はご容赦ください素材···シルクカラー···ブルー袖丈···袖なし季節感···夏、秋