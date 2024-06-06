Small Clone

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当ページをご覧頂きありがとうございます。コーラスの定番、スモールクローンです。スイッチをdepthに切り替え、ツマミを捻るとNirvanaのあの音が出ます。個人的に使用していてのイメージですが、短音のリフ、シンプルなギターソロなどで存在感を発揮すると思います。外観は傷、使用感があり、裏蓋のネジ、裏面の滑り止めゴムが欠品しています。このエフェクターのルックス的にはキズがあると逆に味があってカッコいいという見方もあるのではないでしょうか？電池、アダプターにて動作確認済。状態良好です。状態を写真と説明文にて必ずご確認下さい。写真内のアダプター変換ケーブルもお付けします。お互い気持の良い取引ができれば幸いです。それではどうぞよろしくお願いします。