M0253 LANVIN SPORT 半袖ポロシャツ 40サイズ

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御覧いただきありがとうございます。0249LANVINSPORTランバンスポール半袖ポロシャツ40サイズDESCENTEデサント〜表記サイズ〜40サイズ～詳細・状態～着用感、汚れ等なくきれいです。少々透け感あります。〜平置き採寸〜着丈59cm肩幅38cm身幅49cm袖丈16cm(素人採寸の為、誤差はお許しください。)～色～ホワイト詳しくは画像を御参照ください。(写真によって多少見え方に違いはございます。)～素材～詳しくは画像をご参照ください。～カテゴリー別一覧～#MIOのレディーストップス一覧一注煮事項一★フォロー割やまとめ割などを実施中でございます。詳細はプロフィールから御確認ください。★その他のサイトにも掲載しておりますので、急に出品を取り止める可能性もございます。予めご了承ください。★出品商品は中古品、新品でも自宅保管商品です。マイナス面も含めて、状態確認をして表記しております。中古品は、素人検品の為、細かい汚れ、キズなどの見落としがある可能性がございます。その他何らかの見落としもあることを御理解の上ご入札ください。★お使いの環境や撮影状況によって色味の差異が生じることがございます。なるべく忠実な色味で撮影できるよう努めております。★採寸につきましては、伸ばし方や測り方で差異が出てくる場合がございます。大体のサイズ感とお考えいただくと幸いでございます。試着ができないネット通販の特性をご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。★商品説明以外の付属品・専用箱・保存袋は付属致しません。★御入金の確認が出来次第、1〜2日以内で発送させていただきます。土日祝は、対応出来かねる場合がございます、予めご了承ください。50