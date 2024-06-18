【Candy Stripper】キャンディストリッパー ビッグカラー ワンピース

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商品詳細
ブランドCandyStripper♠︎アイテムワンピース♠︎商品説明ビッグカラーのデザインがお洒落なワンピースです。これからの季節に⭕️切り替えの位置が高いので、スタイルアップも叶えてくれます。1枚でお洒落に。両サイドにポッケ付きなので便利も良いです。♠︎色ブラック♠︎サイズサイズ表記 S肩幅 約40センチ（切替まで）身幅 約42センチ（脇下）着丈 約99センチ※素人平置き寸法ロリータDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスL'AppartementDeuxiemeClasseアパルトモンAPSTUDIOエーピーストゥディオENFOLDエンフォルドtomorrowlandトゥモローランドIENAイエナPlageプラージュDrawerドロワーunitedarrowsユナイテッドアローズSHIPSシップスHYKEハイクStunningLureスタンニングルアーRonHermanロンハーマンMADISONBLUEマディソンブルーAVIEmallaマーラALLUMERディニテコリエMICA\u0026DEALMilaOwenセオリープラステstunningスタニングルアーフレイアイディーFRAYI.DCLANEstudiouseimyTOGAPULLAトーガAcnestudiosアクネドゥベルベyoriスピックアンドスパンビームスBEAMSnollysシンゾーンBARNYARDSTORMビューティ\u0026ユースBEAUTY\u0026YOUTHユナイテッドアローズUNITEDARROWSrokuHBEAUTY\u0026YOUTHURBANRESEARCHアダムエロペADAMETROPEジャーナルスタンダードルシェルブルーLUCAmunichZARATODAYFULトゥデイフルエストネーションカラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
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