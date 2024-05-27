HERMES トートバッグ　美品

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商品詳細
2014年ごろ銀座エルメスで購入しました。ほとんど使っておりませんので、かなり状態は良いです。一部擦り傷あり。男性でも女性でもご利用になれます。楽天で新品だと50万ほど、使用感のある中古が36万で売られております。問い合わせなんでもどうぞ！エルメスレザートートバッグ□P刻印リバーシブルダブルセンスドゥブルセンス36トリヨンクレマンスレディースHERMESサイズ36センチマチ12センチほど
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