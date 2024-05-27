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【 SENSI STUDIO 】かごバック　参考価格28,600円
商品番号 D26236545210
商品名

【 SENSI STUDIO 】かごバック　参考価格28,600円
ブランド名 センシスタジオ
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.2年前に一目惚れした購入しましたが勿体無くて使用せず保管しておりました。とても素敵な色合いのカゴバッグです。写真をご確認の上、購入よろしくお願いします。サイズ（約　cm）W27持ち手までH38カゴまでH20参考価格28,600円
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