【 SENSI STUDIO 】かごバック　参考価格28,600円

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商品詳細
1.2年前に一目惚れした購入しましたが勿体無くて使用せず保管しておりました。とても素敵な色合いのカゴバッグです。写真をご確認の上、購入よろしくお願いします。サイズ（約 cm）W27持ち手までH38カゴまでH20参考価格28,600円
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