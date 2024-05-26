EMPORIO ARMANI ステンレススチール×エナメル イーグルロゴ

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商品詳細
ジョルジオアルマーニのセカンドラインブランド【EMPORIOARMANI】エンポリオアルマーニ。「エンポリオ」とはイタリア語で「市場」の意味で、より一般消費者を意識したラインナップとなっています。ハイエンドな「ジョルジオアルマーニ」に対して、若々しく遊び心あるデザインが特徴でスーツやドレスから、時計、ジュエリーまで幅広く展開しております。エンポリオアルマーニのアイコン、イーグルロゴ入りのピアスは洗練されたデザインでどんなスタイルにも合わせやすいオシャレアイテムです。材質···ゴールドカラー···ゴールドピアス形···キャッチ・スタッド
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